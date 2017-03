I-au blocat calea, l-au scos din automobil şi i-au cerut 400 de euro. Ce a păţit un tânăr din Călăraşi// VIDEO

10:37

Un profesor din raionul Teleneşti a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni închisoare, după ce a lovit un elev, pentru că acela nu a vrut să-i aducă mingea. La insistenţa procurorilor, prin decizia Curţii de Apel Bălţi, profesorul a fost condamnat pentru tratament inuman, aplicat în repetate rânduri. Potrivit Procuraturii din Teleneşti, în […] The post Profesor de educaţie fizică din Teleneşti, condamnat! A lovit un elev pentru că nu a vrut să-i aducă mingea appeared first on Moldova.org.