Deputatele din Parlamentul Republicii Moldova au transmis un mesaj de felicitare către toate femeile din țară

„Dragele noastre doamne şi domnișoare, mult stimate colege! Martie este cu siguranța luna cea mai frumoasa din an - pentru ca vine primăvara, pentru ca avem atât de multe doamne pe care putem sa le sărbătorim, să le dam o floare, să le mulțumim pentru tot ce fac! An de an sărbătoarea de 8 Martie ne readuce speranța, optimismul și credința întru bine și frumos. Este un prilej minunat pentru a le ura tuturor mamelor, bunicilor, soțiilor, fiicelor și colegelor noastre de serviciu un sincer La Mulți Ani. În această minunată zi de sărbătoare, ca în fiecare zi, vă doresc din toată inima multă dragoste din partea celor dragi, sănătate, bucurii și prosperitate. Fie ca spiritul de sărbătoare și grația acestei zile să vă inspire întregul an!”, a transmis ministrul către toate femeile din țară.