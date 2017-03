(VOX) Cum e să fii femeie în Moldova? (Partea II)

10:27

Un individ, în vârstă de 30 ani, a fost reţinut de oamenii legii, după ce a furat telefoane mobile din buzunarele a cel puţin patru minori. Poliţiştii au reuşit să acumuleze probe suficiente în privinţa lui, după ce au fost depuse plângeri de către părinţii victimelor. Astfel, în cadrul investigaţiilor, s-a constatat că bănuitul acţiona […] The post Urmărea copiii în staţii, iar când urcau în transport le fura telefoanele. Un individ, reţinut de oamenii legii appeared first on Moldova.org.