„NU înseamnă NU”: Marş de 8 martie în centrul Chişinăului

19:17

Protest mai puțin obițnuit la Timișoara. Un individ de 25 de ani, condamnat la patru ani și opt luni de închisoare pentru furt calificat și care era deținut în penitenciarul din Timișoara, a urcat pe acoperișul închisorii și a protestat timp de patru ore. El era nemulțumit de multiplele rapoarte care se întocmeau împotriva lui de către gardienii instituției.