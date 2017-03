(foto/video) GENEVA 2017: Noul Alpine A110 este un concurent mai rapid pentru Porsche 718 Cayman

08:17

Președintele țării, Igor Dodon, a decorat în acest an, cu ocazia zilei Internaționale a Femeii, opt femei din Republica Moldova. Printre acestea sunt mame eroine, femei care duc faima țării în lume, femei care au merite deosebite în sport, muzică, medicină, artă etc. Dodon a menționat că aceasta va fi o practică, ca în fiecare an, de 8 martie să fie decorate femei remarcabile de la noi.