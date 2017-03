NASA vrea colonizarea planetei Marte. Cum e posibil

16:47

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova se pronunță împotriva inițiativei PDM privind trecerea la votul uninominal pentru alegerile parlamentare şi susţine poziţia fostului său lider de partid, preşedintele Igor Dodon, de reducere a numărului de deputați de la 101 la 71, remarcând că acest subiect a fost abordat de cetăţeni în cadrul mai multor întâlniri cu deputaţii şi consilierii, în întreaga ţară. The post PSRM respinge categoric iniţiativa PDM privind modificarea sistemului electoral, alăturându-se propunerilor lui Igor Dodon appeared first on Independent.