La miez de noapte, când tu probabil dormeai, o bună parte din bărbații țării…

17:28

Ea este Katrina Lariza Centeno. Tânăra filipineză e stabilită cu traiul în Pasadena (California) și a descoperit în mod accidental că ar putea crea o afacere din măiestria de a scrie frumos. No time lapse: hunt 513 nib with rose gold ink. FAKE address. SOUND – Ink mixer. We all need a lot of love today […]