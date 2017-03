Ziua Internaţională a femeilor în istorie

17:57

In SUA ar putea demara o ancheta împotriva Trump Organization, care în proiectul de construire și administrare a unui hotel nou în Baku, lucreaza cu parteneri din randul oligarhilor locali corupti, asociati cu persoane care au legături cu Gărzile Revoluționare Iraniene, scrie Foreign Policy, citând publicatia The New Yorker.