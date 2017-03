(HARTĂ) Oraşul care dispare sub ape! Creşterea nivelului marilor distruge una dintre cele mai frumoase zone din lume

16:07

Deputații filipinezi au aprobat reintroducerea, după 11 ani, a pedepsei capitale pentru infracțiunile legate de droguri. Pedeapsa poate fi dusă la executare prin spânzurare, pluton de execuție sau injecție letală.