Prinţul Charles va veni în România în vizită oficială

15:47

Un procuror britanic a declarat că artistul George Michael a murit din cauze naturale. Autopsia acestuia arată că acesta a murit din cauza unei cardiomiopatii dilatative , cu miocardită și ficat gras, potrivit procurorului Darren Salter din Oxfordshire, informează BBC News citat de libertatea.ro. The post George Michael a murit din cauze naturale. Au apărut rezultatele autopsiei artistului appeared first on Independent.