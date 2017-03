Preşedintele din Kosovo vrea crearea unei armate: Decizia ar putea declanşa furia Serbiei

13:07

Statele membre ale Uniunii Europene nu au obligația de a emite vize de intrare din rațiuni umanitare, pentru persoane care riscă să fie supuse torturii sau tratamentelor inumane, a stabilit marți Curtea Europeană de Justiție, într-o decizie ce blochează o posibilă cale de acces pentru refugiați în blocul comunitar, relatează Reuters și DPA. The post Curtea Europeană de Justiție: Legislația UE nu cere statelor să emită vize din rațiuni umanitare appeared first on Independent.