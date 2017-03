Luchianiuc vs societatea civilă: Nu reușește să spele bani … Dați-le timp!

09:57

Grupul auto Daimler a anunţat vineri chemarea în service a aproximativ un milion de vehicule relativ noi marca Mercedes, în întreaga lume, din cauza riscurilor de incendiu, relatează site-ul agenţiei Reuters şi site-ul de ştiri N-TV.de, citate de Mediafax. Decizia a fost luată după semnalarea a 51 de incendii la vehicule marca Mercedes, cauzate de supraîncălzirea produsă în momentul pornirii motoarelor. Nicio persoană nu a fost rănită în aceste incidente. Primele vehicule vor fi chemate în service în iulie, în Statele Unite. Pe piaţa din SUA sunt afectate 354.000 de vehicule Mercedes fabricate în perioada 2015-2017, afirmă surse citate de site-ul german N-TV.de.