Femeile câştigă cu 13% mai puţin, deși sunt mai instruite

17:07

Eugen Doga — Membru de Onoare al celui mai înalt for ştiinţific european Maestrul Eugen Doga a devenit Membru de Onoare al Academiei Europene de Științe și Arte (Academia Scientiarum Et Artium Europaea), la Secțiunea Arte. Ceremonia de înmânare a însemnelor (Diploma și insigna) a avut loc la sediul Academiei Europene de Științe și Arte din Salzburg, Austria. Maestrul a fost distins cu acest prestigios titlu alături 85 de noi membri care reprezintă șapte secțiuni din cadrul AEȘA. Candidații la prestigiosul titlu s-au remarcat prin excelență științifică și dedicație, promovarea valorilor și standardelor spațiului european, precum și prin consolidarea rolului determinant al științei și artei în țară și în spațiul european. Compozitorul Eugen Doga a fost acceptat în rândul academicienilor europeni la propunerea academicianului Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe a Moldovei, până nu demult singurul membru al Academiei Europene de Științe și Arte, originar din Republica Moldova. În decembrie 2014, şase savanţi din Republica Moldova – Ion Bostan, Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Teodor Furdui, Valeriu Rudic, Aurelian Dănilă – au devenit membrii de onoare ai Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte. Întrebat cât de mult îl onorează acest titlu, maestrul Eugen Doga a spus că acest titlu îl sperie, mai curând. „Eu, de fiecare dată, când am o mențiune sau chiar atunci când sunt aplaudat în timpul concertului, mi-e teamă ca nu cumva să rămână cineva dezamăgit și să plece din sală cu această senzație", a mărturisit academicianul. Academia Europeană pentru Ştiinţe şi Arte este cel mai înalt for ştiinţific european. Sursă: independent.md