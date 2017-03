(VIDEO) Concertul maestrului GHEORGHE ZAMFIR, succes răsunător la Roma. Artisul a pornit într-un turneu internațional

14:12

Multi pun puterea Racului de a citi gandurile pe seama sensibilitatii sale. E adevarat ca empatia sa celebra il ajuta sa descopere ceea ce se afla in spatele gesturilor si al cuvintelor. Insa si intuitia sa fantastica are rolul de a scoate la lumina gandurile cele mai ascunse. Devine uneori chiar inspaimantator sa te afli langa un Rac care incepe sa spuna despre tine lucruri pe care credeai ca numai tu le stii. Are si vise profetice, asa ca daca afli ca te-a visat, poti fi sigur ca se va intampla ceea ce a vazut in visul sau. Capricorn Vigilenta specifica il determina pe Capricorn sa fie mereu cu ochii deschisi si indreptati in toate directiile. Nu isi permite sa fie inselat, motiv pentru care se va asigura rapid ca stie totul despre persoana din fata sa. Chiar isi dezvolta un simt aparte care il ajuta in acest sens. Este si foarte empatic si tocmai de aceea reuseste sa intre usor in pielea adversarului. Atunci cand vrea sa obtina ceva de la cineva va stii cum sa speculeze punctele sensibile. Leu Guvernat de Soare, Leul are o abilitate aparte de a atrage atentia celor din jur asupra sa. Si cum poate sa faca asta decat folosindu-se cat mai bine de intuitia care i-a fost menita. Poti fi sigur ca atunci cand ai in fata ta un nativ Leu e greu sa ascunzi de el ceva. Te va privi iscoditor pe sub gene si va scoate adevarul la iveala cand nici nu te astepti. Isi da seama imediat ce faci, cum faci si ce se ascunde in spatele vorbelor tale, potrivit ele.ro.