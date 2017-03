El când a mințit? Liderul PLDM, Viorel Cibotaru, despre votul uninominal: Va da sistemului nostru electoral o latură umană mai pronunţată, în care electoratul să se implice mai mult în alegerea deputaţilor

23:57

Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Leonid Talmaci, a fost reținut în această seară de Procurorii Anticorupție, anunță Deschide.MD. Tot în această seară Judecătoria Buiucani i-a dat mandat de arest pentru 15 zile. Potrivit mandatului de arestare, Talmaci este învinuit de participaţie într-un grup criminal organizat specializat în escrocherii în proporţii deosebit de mari, cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere şi abuz în serviciu. Mai exact, Talmaci este învinuit că ar face parte dintr-un un grup criminal organizat constituit din persoane identificate şi neidentificate care a sustras bani de pe conturile Agroindbank şi Moldinconbank ale Biroului Naţional al Asiguratorilor de Autovehicule. Leonid Talmaci a fost numit azi membru al Consiliului Economic de pe lângă președintele Republicii Moldova. The post ULTIMA ORĂ // Fostul Guvernator BNM, Leonid Talmaci a fost REȚINUT appeared first on Moldova 24.