„Satul plutitor”: Locaţie de vis în apropiere de Republica Moldova

Circa 76 de mii metri cubi de nămol au fost transportaţi din tuburile geotextile de pe platformele special amenajate în depozitele Staţiei de epurare din Chişinău. Lucrările menţionate au fost executate în perioada 14 decembrie - 22 februarie curent. Acestea se efectuează de mai bine de 6 ani numai iarna pentru a evita mirosul neplăcut, informează „Apă-Canal Chișinău".