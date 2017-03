ATENŢIE! Se caută un hoţ de buzunare

20:27

A avut doua luni extrem de dificile, insa lucrurile intra pe fagasul normal incepand cu data de 14 martie. Se poate spune ca i se deschid noi porti. Trebuie sa profite din plin de oportunitatile care apar in lunile aprilie si mai. 2. FEMEIA NASCUTA IN ZODIA LEU. Primavara aceasta va fi una de vis pentru femeia nascuta in zodia Leu. Aceasta nativa va primi o oferta de nerefuzat din punct de vedere profesional. Va fi extrem de incantata de noile provocari care vor aparea in viata sa, iar o parte dintre ele ii vor aduce satisfactii financiare uriase. 3. FEMEIA NASCUTA IN ZODIA TAUR. Nativa acestei zodii exceleaza din toate punctele de vedere in aceasta primavara. Luna aprilie va fi cea mai rentabila, financiar vorbind. Va avea sansa sa isi deschida o afacere intr-un domeniu in care nu a indraznit sa activeze in trecut. Femeia nascuta in Taur se va redescoperi in aceasta primavara. Va constientiza ca are multe talente, ca poate face fata unor situatii complicate folosindu-se de spiritul creativ insuficient slefuit inca. 4. FEMEIA NASCUTA IN ZODIA VARSATOR. Nativa acestei zodii va trece in sfarsit la fapte in aceasta primavara. Va primi bani din toate partile. Aceasta zodie va fi extrem de apreciata la locul de munca si va avea ocazia sa se afirme, sa avanseze in grad. Se poate spune ca lunile aprilie si mai vor fi marcate de iubire, intrucat va cunoaste o persoana speciala, potrivita tuturor cerintelor sale, scrie teotrandafir.ro.