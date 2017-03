Noroc TV, televiziunea consilierului directorului IS „Calea Ferată din Moldova”, devine televiziune generalistă

09:07

Mai multe persoane, membri unui grup infracțional, cu vârsta cuprinsă între 35 și respectiv 50 de ani, domiciliați în Chișinău, sunt cercetate penal pentru evaziune fiscală, prejudicind statul cu peste 50 milioane de lei. The post Au prejudiciat statul cu peste 50 de milioane lei: Implicau şi persoane cu dizabilităţi în „afacere” appeared first on Independent.