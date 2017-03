Un inspector de poliţie a fugit din sala de judecată, după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare

08:07

Şeful procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat Europei Libere că speră ca dosarul privind delapidarea Biroului Național al Asigurărilor de Autovehicule să fie „cât ar fi posibil mai repede (…) expediat în instanţa de judecată sau măcar în privinţa persoanelor care vom considera că sunt probe suficiente pentru a le demonstra vinovăția".