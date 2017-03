Posibil control draconic pe piaţa schimbului valutar

09:17

Clasamentul celor mai bogați oameni din lume Topul bogaților este dominat și în acest an de cofondatorul Microsoft Bill Gates, care are o avere de 85 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, averea lui Gates s-a mărit în ultimul an cu încă peste trei miliarde de dolari. Următorul în clasament este Warren Buffet, care are în conturi aproape 79 de miliarde de dolari. Buffett este considerat drept unul dintre cei mai de succes investitori din lume și are afaceri în diverse domenii, de la căi ferate și bănci, până la mobilă. Deși are miliarde în conturi, Warren Buffett duce o viață modestă. Închide podiumul fondatorul site-ului Amazon, Jeff Bezos. Averea sa a crescut cu peste opt miliarde de dolari în ultimul an și a ajuns la 73 miliarde de dolari. Spaniolul Amancio Ortega, proprietarul Inditex, care include brandul Zara, este al patrulea, cu peste 69 de miliarde de dolari. Se pare însă că anul trecut nu a fost cel mai de succes pentru el. Ortega a pierdut aproape trei miliarde de dolari de la începutul anului 2016. Cel mai bine i-a mers fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg. Averea sa a crescut cu peste nouă miliarde, ajungând la 59 de miliarde de dolari. Acest succes l-a propulsat pe locul cinci în topul bogătașilor. Sursă: publika.md