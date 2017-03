Chişinăul fără miros neplăcut: Ce lucrări a realizat Apă-Canal Chișinău

20:47

Peugeot 3008 a fost încoronat European Car of the Year 2017 (Mașina anului 2017 în Europa), titlu decernat conform tradiției cu 24 ore înainte de prima zi de presă a Salonului Auto de la Geneva.