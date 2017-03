LIVE // Ședința Consiliului Coordonator al Audiovizualului

13:27

Centrul de Sănătate Publică a efectuat un nou contrl în grădința N59 din capitală, vizitată anterior de prim-ministrul Pavel Filip. În cadrul verificărilor, specialiștii Centrului au găsit o serie de nereguli și au aplicat sancțiuni. Printre neregulile constatate se numără: – cinci persoane nu deţin certificatul de instruire igienică, printre care doi bucătari şi un ajutor de educator, – nu se respectă regimul de triere a copiilor după perioade de îmbolnăvire (copiii sunt admişi în grupe fără certificatele medicale sau acestea sunt insuficient completate – nu se indică data sau perioada de tratament), – inventarul de tranşare necesită a fi înlocuit, – nu se respectă vecinătatea produselor alimentare în procesul păstrării acestora, persistând riscul de infectare cu salmonela (untul, caşcavalul se păstrează împreună cu ouăle), – pe o cantitate de 30 ouă nu este vizibilă ştampila respectivă. Totodată, s-a constatat că, în perioada 17.02 – 26.02.2017, au fost înregistrate trei cazuri de gastroenterită acută, conform diagnosticului preventiv, copiii fiind internaţi în IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de copii. Au fost prelevate 20 de teste de salubritate de pe suprafeţele curate din blocul alimentar şi încăperile pentru copii, probe la calitatea apei de băut, probe pentru investigaţia concentraţiilor produselor biodistructive. Personalul angajat din două grupe și al blocului alimentar a fost investigat la grupa bacteriilor enteropatogene şi la portaj de Staphilococcus Aureus. Ca măsuri de sancţiune, au fost perfectate trei procese-verbale de contravenţie pe numele educatorului din grupa nr.2, a magazinerului şi a directorului instituţiei. Potrivit Centrului, instituţia preşcolară a mai fost sancţionată anterior. În luna decembrie 2016, pentru o serie de nereguli, inclusiv nerespectarea stării sanitare de întreţinere a încăperilor, a fost perfectat un proces-verbal de contravenţie pe numele directorului interimar. Amintim că, după vizita inopinată a premierului Filip în grădința 59, directoarea instituției a depus cerere de demisie.