Top 3 puteri armate la nivel global. Banii care țin sub presiune o lume întreagă

Pe parcursul anului 2016 în Zonele Economice Libere (ZEL) au fost atrase investiții în valoare de 55,2 milioane de dolari americani, cu 24% mai mult, comparativ cu 2015. Din momentul creării ZEL (1996) volumul total al investițiilor a constituit 285,3 milioane de dolari americani, dintre care 141 milioane de dolari americani în ultimii cinci ani.