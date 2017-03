Ofertă de vis! O companie americană te plătește ca să călătorești și să bei bere

16:17

Bulgaria intenționează să se alăture statelor din Grupul de la Vișegrad în inițiativa de a elabora reglementări care să asigure standarde alimentare uniforme în Uniunea Europeană, informează Agerpres.