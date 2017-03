UE analizează posibilitatea de a se dota cu armament nuclear

Liderii Uniunii Europene analizează posibilitatea lansării unui program nuclear comunitar construit în jurul arsenalului atomic deţinut de Franţa, afirmă surse citate de cotidianul american The New York Times. Conform acestui plan, arsenalul nuclear francez va fi reconfigurat pentru a proteja restul Europei. Programul nuclear ar urma să intre sub comandament european, cu o finanţare şi doctrină m

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md