Usatîi îndeamnă partidele de opoziție să facă „front comun” împotriva inițiativei lui Plahotniuc

Inițierea negocierii unor acorduri de colaborare între Emiratele Arabe Unite și Republica Moldova a fost discutată la întrevederea comuna a Președintelui Parlamentului, Andrian Candu, și Viceprim-ministrului, Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Andrei Galbur, cu Ministrul Afacerilor Externe și Cooperarii Internațională al Emiratelor Arabe Unite, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.