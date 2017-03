Peugeot 3008, declarat Mașina anului 2017 în Europa

16:07

Multe dintre site-urile cu „ştiri false“ şi-au cules cea mai mare parte din trafic de pe Facebook. Reţeaua anunţă acum că va lupta, în sfârşit, cu minciuna şi dezinformarea. Reacţia vine la câteva luni după ce a anunţat un mecanism prin care ar fi trebuit să mai frâneze propagarea unor astfel de informaţii. The post Facebook vrea verificarea ştirilor false appeared first on Independent.