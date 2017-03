Întâlnire România-Rep. Moldova înainte de reuniunea SEECP

12:57

Mărțișorul românesc ar putea intra în curând în patrimoniul cultural imaterial al umanității. Autorităţile din România, Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, Macedonia au lucrat împreună la un proiect multinaţional pentru includerea mărţişorului în lista reprezentativă UNESCO, sub genericul „Practici culturale asociate zilei de 1 martie". Decizia referitoare la introducerea dosarului „Mărțișorului", coordonat de România, în patrimoniul protejat de UNESCO, va