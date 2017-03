Reprezentant al diasporei face praf intenția lui Plahotniuc privind votul uninominal

15:57

Primarul general, Dorin Chirtoacă le-a cerut managerilor de grădiniţe din Chişinău să facă față cu curaj valurilor de învinuri care planează asupra sistemului în ultima vreme, în condițiile când în cazurile mai recente de suspecție a infecțiilor alimentare în grădinițe, analizele de laborator au arătat că, de fapt, a fost infecție cu rotavirus, care nu se ia din alimente.