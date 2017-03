Un angajat al Dispensarului Narcologic de Stat, reținut pentru că vindea „metadonă”

11:27

Cinci companii vinicole din Republica Moldova au obţinut dreptul a relua exportul pe piaţa Federaţia Rusă. Alte două companii au primit dreptul de a-şi mări gama de produse exportate pe piaţa rusă, a anunţat Serviciul Federal Rospotrebnadzor. Astfel, potrvit anunţului, companiile „Cricova”, „Chateau Vartely”, „Castel MIMI”, „Moldiugvin” şi „Lion-Gri” îşi vor putea realua exporturile pe […] The post Rospotrebnadzor: Cinci companii vinicole din Moldova vor putea exporta în Rusia appeared first on Moldova.org.