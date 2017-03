Francois Hollande, despre UE: Fie facem lucrurile în mod diferit, fie nu le vom mai face împreună

15:57

Un sfert dintre decesele survenite în fiecare an în rândul copiilor cu vârste sub cinci ani sunt cauzate de mediul nesănătos sau poluat în care aceștia trăiesc, inclusiv de impuritățile prezente în apă și aer, de fumatul pasiv sau de igiena precară ori inexistentă, se arată într-un raport publicat luni de Organizația Mondială a Sănătății, scrie Agerpres.