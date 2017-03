Ultimul oligarh ucrainean a “zburat” din topul celor mai bogați 500 de oameni ai lumii. Ce avere are acum Rinat Ahmetov

11:42

Un barbat sigur pe propriile-i forte, care munceste, nu chiuleste, care e capabil sa managerieze foarte bine sarcinile casei. Acela este Capricornul, un sot de dorit pentru orice femeie, intrucat el va fi cel care va aduce banii in casa, dar care se va ocupa si de bunul mers al familiei. Este sincer, usor timid, dar foarte pasional in intimitate. Se gandeste de tanar la casatorie, astfel ca rar vei intalni celibatari dupa varsta de 28-30 de ani. Fecioara Barbatul Fecioara este si el in topul barbatilor buni de soti. Isi sustine sotia mai bine ca nimeni altcineva si o iubeste fara limite. Este responsabil, dar si destul de exigent. Ba chiar destul de aspru, motiv pentru care prefera sa isi asume el anumite sarcini pentru a fi sigur ca sunt duse la indeplinire asa cum trebuie. Sa zicem, curatenia. E un maniac in aceasta privinta, astfel ca va avea grija ca totul sa fie in ordine. Alaturi de el, cele mai marete idealuri vor fi duse la indeplinire. Taur Si barbatul din zodia Taur este un sot foarte bun. Astrologii spun despre el ca se dedica trup si suflet familiei, este foarte fidel si sunt extrem de rare situatiile in care acesta calca stramb. In dormitor, este foarte senzual, foarte romantic, tine foarte mult la partenera sa si vrea sa ii faca pe plac, in orice situatie. Ofera stabilitate emotionala si este fascinat de legatura casatoriei. Isi va ajuta mereu sotia la treburile casnice la care e destul de priceput, potrivit ele.ro.