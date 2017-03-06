«ЗАРЯ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД «СПЕРАНЦЕЙ»
BTV, 6 martie 2017 17:47
Играми 22-го тура Национальной дивизии завершился 2-ой круг чемпионата Молдовы по футболу. Положение команд в турнирной таблице не претерпело кардинальных изменений. «Заря» продолжает... Запись «ЗАРЯ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД «СПЕРАНЦЕЙ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
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Играми 22-го тура Национальной дивизии завершился 2-ой круг чемпионата Молдовы по футболу. Положение команд в турнирной таблице не претерпело кардинальных изменений. «Заря» продолжает... Запись «ЗАРЯ» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НАД «СПЕРАНЦЕЙ» впервые появилась Бельцкое телевидение.
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27 februarie 2017
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Запись Глава отдела здравоохранения Феодора Радюкова впервые появилась Бельцкое телевидение.
24 februarie 2017
19:47
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18:27
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18:17
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22 februarie 2017
16:47
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16:47
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21 februarie 2017
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19:37
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18:47
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18:27
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16:07
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20 februarie 2017
18:57
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18:27
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