Facebook vrea verificarea ştirilor false

12:07

Mitropolia Moldovei se oferă să consulte producătorii de pască şi îndeamnă creştinii să nu arunce la gunoi ambalajele cu caracter religios. Asta datorită credincioşilor, care în ultimii ani s-au arătat indignaţi de imaginile biblice schimonosite. The post Mitropolia Moldovei întinde o mână de ajutor producătorilor de pască appeared first on Independent.