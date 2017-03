Aproximativ 60 de şoferi beţi, prinşi la volan, vor avea de plătit amenzi usturătoare!

16:57

Începând cu 1 aprilie 2017 este înterzisă circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor cu numere de înmatriculare din unităţile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului şi municipiul Bender! Interdicţia îi vizează pe şoferii ce deţin permis de conducere al Republicii Moldova şi sunt domiciliaţi pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit jurnal.md, în cazul neconformării cerinţelor stipulate în lege, conducătorii