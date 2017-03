Profesor de educaţie fizică din Teleneşti, condamnat! A lovit un elev pentru că nu a vrut să-i aducă mingea

12:27

Artur Gumeniuc a fost numit consilier prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, secretar al Consiliului Suprem de Securitate printr-un decret al preşedintelui Igor Dodon. Consiliul Suprem de Securitate este organul consultativ care analizează activitatea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale în domeniul asigurării securităţii naţionale şi prezintă recomandări Preşedintelui Republicii Moldova în probleme de […] The post Artur Gumeniuc, numit în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate appeared first on Moldova.org.