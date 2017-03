Andrian Candu efectuează o vizită de lucru în Germania

09:37

Precizăm că relansarea Jurnal TV se datorează asistenţei financiare europene. Or, postul de televiziune va fi finanţat dintr-un grant obţinut de la European Endowment for Democracy, scrie jurnal.md. „Aflând că o mână de jurnalişti se încăpăţânează să salveze postul, am fost întrebat în repetate rânduri dacă nu există pericolul ca Il Coordonatore să întreprindă un nou atac aspura Jurnal TV. Nici pentru o clipă n-am pus la îndoială acest lucru! Sunt sigur că va încerca fie să ne lipsească de licenţă, fie să ne blocheze contul bancar, fie să ne evacueze din acest sediu. Ar vrea el, dar există însă un detaliu important pe care nu-l cunoaşte. La Bruxelles am avut întâlniri cu mai mulţi eurodeputaţi şi ei m-au asigurat că Jurnal TV se va bucura şi în continuare de susţinerea lor politică. Iar faptul că azi Jurnal TV emite din nou, fie şi într-un volum redus, se datorează doar asistenţei financiare europene.