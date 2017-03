Un profesor va achita unui elev prejudciu moral și material, după ce l-a lovit cu un baston și l-a izbit de un scaun

10:47

Prestigioasa publicație Bloomberg a publicat o nouă ediție a celor mai bogați oameni ai lumii. Primele poziții nu s-au modificat. Primul pe lista bogaților este și în acest an Bill Gates, cofondatorul Microsoft. Potrivit Bloomberg, acesta are o avere de 85 miliarde de dolari, mărindu-se în ultimul an cu peste trei miliarde de dolari.