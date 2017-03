Bilanţ NEGRU în Somalia // Peste 100 de persoane au murit de foame, în ultimele 48 de ore

20:42

Preşedintele Academiei Americane de Film, Cheryl Boone Issacs, a anunţat decizia pe care instituţia a luat-o în privinţa vinovaţilor pentru gafa istorică din finalul galei Oscar 2017, când a fost anunţat un alt învingător la principala categorie – Cel mai bun film. Brian Cullinan şi Martha Rui, cei doi contabili din vina cărora s-a produs eroarea monumentală care a încheiat gala Oscar 2017, nu vor mai colabora niciodată cu Academia Americană de Film, după cum a declarat preşedintele instituţiei, Cheryl Boone Issacs, pentru Associated Press. Mai exact, cei doi nu vor mai avea niciodată permisiunea de a se ocupa de procesul de votare al premiilor Oscar şi nici să mai înmâneze vreodată plicuri la galele Oscar. Reprezentanţii PricewaterhouseCoopers (PwC), compania care numără voturile ce stabilesc câştigătorii premiilor Oscar de peste 83 de ani, au confirmat informaţia, însă au preciza că Rui şi Cullinan vor rămâne parteneri ai firmei. Brian Cullinan şi Martha Rui au fost cei doi membri PwC însărcinaţi cu protejarea plicurilor ce conţineau numele câştigătorilor statuetelor Oscar 2017. Neatenţia lui Cullinan i-a făcut pe actorii Warren Beatty şi Faye Dunaway să anunţe drept câştigător la categoria Cel mai bun film musicalul „La La Land", deşi adevăratul învingător – care a fost desemnat după câteva minute – era drama „Moonlight". Eroarea a fost corectată abia după ce actorii şi producătorii musicalului erau deja pe scenă şi chiar îşi începuseră discursurile de mulţumire, momentul fiind unul extrem de stânjenitor pentru toţi cei implicaţi. Jordan Horowitz, unul dintre producătorii „La La Land", este acela care a remediat situaţia: „Oameni buni, îmi pare rău! Nu am câştigat! S-a produs o eroare. «Moonlight», voi aţi câştigat premiul pentru Cel mai bun film. Nu este o glumă!" Gafa de proporţii care a uluit publicul prezent în Dolby Theatre din Hollywood şi milioanele de telespectatori din lumea întreagă a fost cauzată de faptul că Brian Cullinan le-a înmânat prezentatorilor plicul de rezervă pentru categoria Cea mai bună actriţă în rol principal în locul plicului aferent categoriei Cel mai bun film, fapt recunoscut ulterior de reprezentanţii PwC. În ultimele zile, Brian Cullinan a fost aspru criticat după ce The Wall Street Journal şi site-ul TMZ.com au dezvăluit că bărbatul era preocupat de publicarea mesajelor pe Twitter. sursa: adevarul.ro