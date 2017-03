Noul sondaj pentru alegerile prezidenţiale din Franța: Cine ar câștiga cursa

13:07

Prin actuala legislatură a Parlamentului au trecut 133 de deputați. Inițial în Parlament au trecut doar deputați aleși pe liste de partid. Cea mai mare fracțiune a fost, dar și ramîne a fi cea a socialiștilor. The post (VIDEO) Unul pleacă, altul vine: Cum au migrat deputații din actualul Parlament appeared first on Independent.