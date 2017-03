TOPUL BOGAŢILOR DE PE PLANETĂ! Cine este în fruntea clasamentului şi ce avere are

Topul bogaților este dominat și în acest an de cofondatorul Microsoft Bill Gates, care are o avere de 85,6 miliarde de dolari. Potrivit Bloomberg, averea lui Gates s-a mărit în ultimul an cu încă peste trei miliarde de dolari. Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika