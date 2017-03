(VIDEO) Tehnologii desprinse din scenarii SF folosite astăzi în restaurante

12:27

Vladimir Putin ar putea avea o avere de până la 200 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor unor analişti, cu mult peste cea de 86,5 miliarde de dolari a lui Bill Gates, lider în topul Forbes al miliardarilor, care nu include liderii mondiali şi dictatorii ale căror averi derivă din puterea pe care o au, relatează MarketWatch. The post Analişti: Vladimir Putin ar putea avea o avere mai mare ca a lui Bill Gates appeared first on Independent.