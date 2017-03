Proiect de lege: La închisoare doar în weekend

11:07

Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a fost ales Vicepreședinte al Internaționalei Socialiste în cadrul celui de-al XXV-lea Congres al organizației, desfășurat în perioada 2-4 martie 2017 în Cartagena, Columbia. PDM este reprezentat zilele acestea la Congresul Internaționalei Socialiste din Columbia de o delegație formată din domnii Dumitru Diacov, Președintele de Onoare al PDM […]