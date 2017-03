Încâlcitele iţe ale relaţiilor lui Trump cu Moscova: Ce ştim şi ce nu ştim

11:57

Barack Obama, fostul preşedinte al Statelor Unite, nu a ordonat niciodată ascultarea telefoanelor vreunui cetăţean american, a declarat sâmbătă purtătorul său de cuvânt, dezminţind, astfel, acuzaţiile preşedintelui Donald Trump potrivit cărora el ar fi fost ascultat de predecesorul său înaintea alegerilor, scrie BBC. The post Obama neagă că ar fi cerut ascultarea telefoanelor lui Trump appeared first on Independent.