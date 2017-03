(VIDEO) Ilinca feat. Alex Florea vor reprezenta România la Eurovision

11:27

Situaţie critică în Somalia unde cel puţin 110 oameni, majoritatea femei şi copii, au murit de foame în ultimele 48 de ore, a anunţat premierul ţării. Somalia este afectată de o secetă declarată acum câteva zile catastofă naţională, pentru că a provocat secarea unor râuri, distrugerea de recolte şi moartea animalelor. The post 110 oameni au murit de foame în două zile, în Somalia appeared first on Independent.