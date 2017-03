Avocatul Igor Nagacevschi declară Europei Libere că Leonid Talmaci a fost internat în secția de reanimare a unui spital din Chișinău

20:28

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a condamnat recentul val de incidente anti-semite din Statele Unite, spunând că statul său nu va avea nici un fel de înțelegere pentru autorii lor, informează AP. Aflat în vizită în Israel, Cuomo a făcut declarația după ce mai multe pietre de mormânt au fost răsturnate la sfârșitul săptămânii într-un cimitir evreiesc din Brooklyn. Vorbind la Memorialul Yad Vashem din Ierusalim, în compania președintelui israelian Reuven Rivlin, Cuomo a spus că atacul „violează toate tradițiile statului New York”. De la începutul anului, în Statele Unite s-au înregistrat peste 120 de amenințări cu bombă la adresa organizațiilor evreiești și au avut loc mai multe acte de vandalism în cimitire evreiești. Numai în statul New York, numărul delictelor anti-semite aproape s-a dublat pe parcursul ultimului an.