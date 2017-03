O localitate din județul Argeș s-a înfrățit cu un sat din raionul Criuleni. Ce proiecte vor implementa în comun autoritățile

11:57

Partidul unionist Dreapta oferă patru pași prin care consideră că ar putea fi soluționat conflictul înghețat de pe Nistru. Reprezentanții partidului consideră că problema transnistreană trebuie înțeleasă într-un context mai larg și dintr-o perspectivă „mai generală” decât cea statului Republica Moldova. „Dreapta consideră că Republica Moldova de astăzi, ca stat, este o emanaţie a zonei profund [&hellip The post Un partid propune 4 pași pentru rezolvarea conflictului transnistrean. Primul pas: înghețarea negocierilor în formatul „5+2” appeared first on InfoPrut.