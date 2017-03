Facebook testează Butonul DISLIKE

10:47

Trei copii au fost la un pas de moarte, după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a produs ieri dimineață într-un apartament din localitatea Vatra municipiul Chișinău. The post Trei copii au fost la un pas de moarte, după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări appeared first on Independent.