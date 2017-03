Procesul de prezentare de către companii al rapoartelor financiare şi statistice va fi simplificat

09:57

Page a devenit popular în 1990, când piesa lui, I'll Be Your Everything, era în topul melodiilor. Cântecul a fost inclus în cel de-al doilea album al lui Tommy, Paintings in My Mind, și i l-a dedicate bunicii sale. "I'll Be Your Everything" a fost compusă cu și pentru formația de adolescenți, New Kids on the Block. Până în 2011, Page a fost producător la Warner Bros. Records. Artistul a murit ieri, 4 martie.