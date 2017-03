Ţara care-ţi plăteşte o vacanţă cu o singură condiţie. Ce trebuie să faci

Noua Zeelandă a găsit soluţia perfectă pentru a atrage străinii să vină la ei în ţară pentru interviuri de angajare, le plăteşte transportul şi cazarea, scrie The Independent. Industria IT din oraşul Wellington caută experţi IT din toată lumea şi autorităţile sunt pregătite să le plătească vacanţele celor care se dovedesc că merită. Programul prin care acest lucru este posibil se num...

